ピアニスト芥川怜子が、22日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日SP」（後6・50）にVTR出演し、特殊詐欺被害について告白した。「緊急！特殊詐欺SP」と題した特番は、巧妙化、多様化していく特殊詐欺の手口を実例を挙げて紹介し、視聴者に注意を促した。番組では被害や被害の未遂に遭った数々の事例を紹介。その中で、芥川は「劇場型特殊詐欺というものに引っかかりまして」と打ち明け、スタジオが騒然となった。始まりは