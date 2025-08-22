◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）勝てば優勝マジック「27」が今季初点灯していたソフトバンクが、逆転負けを喫しマジック点灯はならなかた。打線は2回1死、中村晃がフルカウントから北山亘基の内角低め変化球をうまく拾い、右翼へ先制の2号ソロを放つと、その後2死から今宮健太にも2号ソロが飛び出し、この回2点を奪った。先発の松本晴は3回2死までパーフェクトに抑えてきたが、9番水野達稀