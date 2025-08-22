◇パ・リーグオリックス2―3楽天（2025年8月22日楽天モバイル）オリックスは相手の2倍以上となる12安打を放ちながら2得点にとどまり惜敗。8月だけで楽天に6連敗を喫し、4位のライバル球団に2ゲーム差にまで迫られた。初回先頭から広岡、西川、太田の3連打で先制。幸先良く1点を先行したが、直後に先発・九里が中島に先頭打者弾を被弾した。さらに2回には無死一塁でフランコに左翼へ勝ち越しの2ランを献上した。6回1死