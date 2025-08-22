バレーボール男子日本代表の石川祐希（ペルージャ）、高橋藍、小川智大（ともにサントリー）、甲斐優斗（大阪Ｂ）が２２日、都内でアシックス主催のイベントを行った。「ココロとカラダの成長と向き合う高校生プレイヤーに、今だからこそ伝えたいこと」をテーマにトークセッションを実施。普段聞くことができないメンタル面の話しや、高校生からの質問に現役代表選手たちが次々と答えた。気持ちが上向きになる瞬間を問われると