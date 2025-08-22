会心の勝利に笑みがこぼれる。柏レイソルは８月22日、J１第27節で浦和レッズとホームで対戦。前半に２点を先行される展開も、後半に４得点。４−２の逆転勝ちを収めた。試合後のフラッシュインタビューで、勝負を決定づける３点目をマークした小西雄大が対応。「優勝するには絶対に負けられない試合でしたし、監督からも６ポイントゲームって試合前から言われていたので、勝ててホッとしています」と安堵する。試合前は勝