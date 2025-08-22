吉本新喜劇で活躍するお笑いタレントの重谷ほたる（30）が22日、結婚を発表した。お相手は舞台関係者の男性という。【写真】おめでとう!!…婚姻届のパネルでお相手の男性とともに笑顔をみせる重谷ほたる重谷は自身のインスタグラムで「先ほど、テレビ和歌山『わかラ部』生放送にてご報告させていただきましたとおり、この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました」と報告。続けて「私の太もものように太い太い