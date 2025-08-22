◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京Ｄ）巨人の中山礼都内野手が「６番・左翼」で先発。４打席連続四球で出塁した。８回からは右翼の守備にプロ入り後初めて入った。高橋由伸さんやイチローさんなど、ライトに好選手が多いという父に礼都（らいと）と命名された中山。本職は内野手だが、外野にも挑戦中で、公式戦でライトに入るのは人生初。ついに中山ライトが実現した。