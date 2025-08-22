2回、2ランを放ちナインに迎えられる楽天・フランコ＝楽天モバイルパーク楽天が対オリックス6連勝。0―1の一回に中島の先頭打者アーチで同点とし、二回にフランコの2ランで勝ち越した。荘司が六回途中まで2失点にまとめ、継投で逃げ切った。オリックスは12安打したものの、拙攻が響いた。