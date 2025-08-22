3回巨人2死、岡本が左中間に先制ソロを放つ＝東京ドーム巨人が快勝した。三回に岡本のソロ本塁打で先制し、その後は甲斐の3点二塁打、リチャードの3ランなどで突き放した。横川が5回を無失点で今季初勝利を挙げた。DeNAは3年連続で巨人戦のシーズン負け越しが決まった。7回、3ランを放ち、ナインに迎えられる巨人・リチャード＝東京ドーム