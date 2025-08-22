バレーボール女子の世界選手権、チェコ戦で喜ぶアルゼンチンの選手たち＝22日、ナコンラチャシマ（ゲッティ＝共同）バレーボール女子の世界選手権が22日、タイで開幕した。大会は32チームを8組に分けて1次リーグを戦い、各組2位までが決勝トーナメントに進む。H組の日本は23日にカメルーンと初戦。（共同）