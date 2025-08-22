日本サッカー協会（JFA）は22日、女子日本代表「なでしこジャパン」が10月に欧州に遠征し、イタリア代表、ノルウェー代表との国際親善試合に臨むと発表した。イタリア戦は24日に同国内で、ノルウェー戦は28日にスペインのラリネアで行われる。日本は世界ランキング8位で、過去の両国との対戦成績は同12位のイタリアと1勝7敗、同13位のノルウェーと7勝3敗。