大橋ちっぽけが、初のアコースティックEP「Youth」を9月12日に配信リリースすることが決定した。2025年は上半期にシングル3作品「人間ですから」「案の定アイラブユー」「Getting Over You」をリリースしたほか、西武鉄道株式会社新CMキャンペーンソングやテレビ愛媛「#青春にエール」テーマソングなどのタイアップに起用されるなど活躍中の大橋。＜ARABAKI ROCK FEST.25＞や＜New Acoustic Camp 2025＞をはじめとした多数のフェス