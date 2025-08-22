神戸市中央区のマンションで２０代の女性が刃物で刺され殺害された事件で、警察は逃げていたとみられる３５歳の男を東京都内で確保し、殺人容疑で逮捕しました。８月２０日、神戸市中央区のマンションで住人の２４歳女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。死因は胸を刃物で刺されたことによる失血死でした。防犯カメラの映像などから、男がエレベーターの中で女性を襲ったあと、正面玄関から北の方向に歩い