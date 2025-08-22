8月21日、浜松市のコンビニエンスストアで現金約5万円が奪われた強盗事件で、犯人は依然逃走を続けています。警察は容疑者の写真を公開し、情報提供を呼び掛けています。 【写真を見る】浜松コンビニ強盗 依然逃走 県警が容疑者の写真を公開=浜松市 22日、警察が発表した強盗事件の容疑者の写真です。 この事件は、8月21日午前4時ごろ、浜松市中央区市野町のコンビニエンスストアで男がレジにいた店員に刃物のようなものを突き