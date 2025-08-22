2026年のミラノ・コルティナオリンピックでの活躍が期待される静岡県掛川市出身のスノーボーダー三木つばき選手が今シーズンを前に会見を開き、「最高の滑りをお届けしたい」と意気込みを語りました。 【写真を見る】「最高の滑りをお届けしたい」スノーボード・三木つばき選手が意気込み=浜松市・中央区 ＜三木つばき選手＞ 「自分の強い意志があればオリンピック、金メダルという一番高