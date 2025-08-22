機動戦士ガンダムのプラモデル「ガンプラ」の新しい工場に併設された体験型のミュージアムがお披露目されました。狙いは親しんでもらうこと。自分だけのプラモデルをデザインできるなど初心者にも親しみやすい仕掛けが満載です。 【写真を見る】「プラモデルの文化を静岡から世界に」ガンプラの体験型ミュージアム お披露目=静岡市 7月に稼働を始めたバンダイスピリッツの新工場。内覧会には約100人のメディア関係者