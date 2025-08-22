神戸市のマンションで女性が刃物で刺され殺害された事件で、警察は逃げていた30代の男を東京都内で確保し、殺人容疑で逮捕しました。おととい、神戸市中央区のマンションで住人の女性（24）が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。死因は胸のあたりを刃物のようなもので刺されたことによる失血死でした。防犯カメラの映像などから、男がエレベーターの中で女性を襲ったあと、正面玄関から北の方向に歩いて逃げたとみられ