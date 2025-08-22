カールスルーエ(ドイツ2部)は22日、ボルシアMGのFW福田師王(21)をシーズン終了までの期限付き移籍で獲得することを発表した。契約には買い取りオプションも盛り込まれている。福田は神村学園高を卒業後、18歳で日本からボルシアMGに渡り、半年間U-19でプレー。その後2年間は主にレギオナルリーガ・ウェスト(ドイツ4部相当)に所属するU-23で経験を積み、トップチームでもブンデスリーガ数試合に出場した。今年1月にはボルフスブ