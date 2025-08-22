横浜市教育委員会（資料写真）横浜市教育委員会は２２日、電車内で女性のスカートの中を撮影したとして書類送検された市立中学校の男性校長（６５）＝再任用＝を懲戒免職処分にした。市教委によると、校長は６月１３日午後２時ごろ、京急線の車内で私用のスマートフォンを使い、女性のスカート内を動画撮影したとされる。８月７日に性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで県警に書類送検された。校長は東京都内への出張から