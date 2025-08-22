「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）ヤクルト・内山の二盗のセーフ判定を巡り、阪神・藤川監督がリクエスト。アウトに覆り、阪神ファンから大歓声がわき起こった。場面は同点の九回１死一塁。フルカウントから内山が二盗を仕掛け、セーフの判定が下された。だが、遊撃・熊谷は交錯しながらタッチもしており、リプレー検証の結果、アウトとなった。オスナは空振り三振に倒れており、三振ゲッツー。試合は延長に突入した