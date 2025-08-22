「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）試合終了まであと１球の場面で、日本ハム・新庄監督とソフトバンク・小久保監督が両軍ベンチから笑みを浮かべ合う場面があった。１点リードの九回のマウンドに上がった柳川が２死から連続四球で一、二塁のピンチを招いた。内野陣が集まり激励された柳川は気を取り直し、次打者の周東を２球で追い込んだ。１ボールを挟んで４球目は外角低めへのこん身の１４９キ