【J1第27節】(三協F柏)柏 4-2(前半0-2)浦和<得点者>[柏]瀬川祐輔(54分)、細谷真大(83分)、小西雄大(90分)、久保藤次郎(90分+6)[浦]長沼洋一(5分)、松尾佑介(43分)<警告>[浦]石原広教(29分)、西川周作(39分)、金子拓郎(79分)観衆:13,922人主審:傅明├小西雄大スーパー決勝弾!! 柏が0-2からの大逆転4発で暫定首位浮上!! 浦和は0-2リード守れず黒星├「何となくいけるなと…」クロス狙いじゃなかった柏MF小西雄大、大逆転