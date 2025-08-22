二股、不倫、略奪……。世の中には純粋な恋愛だけでなく、ドロドロした恋愛を楽しんでいる人もいます。禁断の恋は刺激的で燃え上がりますが、たくさんの人を傷つけているのも事実。そんな人には天罰がくだって当然ですよね。今回は、二股＆不倫をした女性の人生が転落した話をご紹介いたします。なにもかも失った「彼氏にプロポーズされたけど、私は既婚者とも付き合っていました。つまり二股をしていたんです。私は高収入な既婚者