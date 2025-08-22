日テレ・東京ベレーザは22日、FW土方麻椰(21)がアストン・ビラに完全移籍することを発表した。土方は東京NBの育成組織から2020シーズンにトップ昇格した。24-25シーズンのWEリーグでは19試合7得点を記録。7月2日には海外移籍を前提とした準備でチームを離脱していた。クラブ公式サイトを通じ、土方は移籍の思いを語っている。「いつも応援してくださっている皆様、新シーズンが始まったタイミングの報告となってしまい申し訳