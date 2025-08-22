【モデルプレス＝2025/08/22】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月22日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.09が配信され、6次審査が『THE FIRST』の“聖地”で行われたことが明らかとなった。【写真】BMSG新オーディション6次審査通過者◆「THE LAST PIECE」