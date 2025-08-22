ドル円１４８．７０近辺、ユーロドル１．１６１０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は148.70近辺と底堅く推移。東京午後につけた148.78レベルの高値からそれほど離れずの水準で推移している。ユーロドルは1.1610近辺へと買戻しの動き。前日ＮＹ終値水準を回復している。ユーロ円が堅調。足元で高値を172.64近辺に伸ばしている。欧州株や米株先物・時間外取引は引き続き小幅高水準で揉み合っている。米１０年