【ベルリン共同】サッカー、ドイツ2部リーグのカールスルーエは22日、同1部のボルシアMGからFW福田師王（21）を今季終了までの期限付き移籍で獲得したと発表した。買い取りオプション付き。福田は鹿児島・神村学園高から2023年にボルシアMGに加入。昨季はリーグ戦6試合出場、1ゴールの成績だった。