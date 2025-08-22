練習で笑顔を見せる日本代表の長田いろは（左）＝22日、ダベントリー（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ラグビー女子の日本代表は22日、ワールドカップ（W杯）イングランド大会の初戦となる1次リーグC組のアイルランド戦（24日・ノーサンプトン）の登録メンバーを発表し、主将のフランカー長田、SO大塚（ともにアルカス熊谷）らが先発入りした。オンラインで記者会見したマッケンジー・ヘッドコーチは「（選手たちは）積み重