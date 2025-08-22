サッカー女子WEリーグの日テレ東京Vは22日、FW土方麻椰（21）がイングランド女子スーパーリーグのアストンビラへ移籍すると発表した。埼玉県出身の土方は2022、24年のU―20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）で日本の2大会連続準優勝に貢献。今年7月の東アジアE―1選手権の日本代表にも選ばれたが、コンディション不良で不参加だった。