柏―浦和後半、ゴールを決める柏・瀬川（20）＝三協F柏明治安田J1第27節第1日（22日・三協フロンテア柏スタジアム＝1試合）柏が浦和に4―2で逆転勝ちし、勝ち点50で暫定首位に浮上した。0―2の後半に瀬川、細谷、小西がゴール。終盤には久保の得点で突き放した。浦和は同44のまま。浦和に逆転勝ちし、選手と喜びを分かち合う柏サポーター＝三協F柏