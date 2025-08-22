住人の女性が刺殺されたマンションに供えられた花束など＝22日午後5時11分、神戸市中央区神戸市のマンションで住人の女性（24）が刺殺された事件で男が逮捕された22日、付近の住民は「すごく安心した」「良かった」と安堵の表情を見せた。一方で、事件を受けて、エレベーターに乗ることへの不安の声も聞かれた。同じマンションに住む会社員の男性（23）は「自分も襲われたら、と不安に思っていた」と振り返る。逮捕の情報に「