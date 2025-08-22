◇プロ野球セ・リーグ 巨人 8-1 DeNA(22日、東京ドーム)巨人は岡本和真選手の復帰後初のホームランやリチャード選手の3ランなどで、DeNAに勝利しました。巨人は3回、ここまでヒット1本に抑えられていたDeNA先発のジャクソン投手から4番・岡本選手が復帰後初となる9号ソロをレフトスタンドに運び先制します。6回には吉川尚輝選手の内野安打をきっかけに満塁のチャンスをつくると、甲斐拓也選手が走者一掃のツーベースなどで一挙4点