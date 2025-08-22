2026年1月期のドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』（テレ東系）で、中島歩と草川拓弥がW主演を務めることが発表された。監督は『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで知られる阪元裕吾。 参考：中島歩が語る、作品選びの基準と芝居へのこだわり「ちゃんと“生きてる人”を演じていたい」 理容室と、裏社会のトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）という二面性を活かした設定からは、阪元作