スリランカのウィクラマシンハ前大統領が、大統領在任中に国費を私的な海外渡航に使ったとして捜査当局に逮捕されました。現地メディアによりますと、22日に逮捕されたウィクラマシンハ前大統領は、国の資金を私的な海外渡航に流用した疑いがあるということです。大統領在任中の2023年、妻が博士号を取得し、その卒業式に出席するため、イギリス・ロンドンを訪問した際に渡航費などを国費で賄ったとされています。ウィクラマシンハ