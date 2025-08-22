洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め……。ってコは、小物を使ってみるのはいかが？そこで今回は、中川紅葉、北里琉とともに、コーデの印象をガラリと変えてくれる「メガネ＆ネクタイ」をご紹介します。取り入れるだけで上品さをまとえるアイテムたちをぜひ参考にしてみて♡まわりと差をつけるなら“トラッドな小物”でエッジを効かせて加えるだけで、コーデの印象をガラリと変えてくれる、トラッド小物。一見