8月22日、グランドハイアット東京で行われた記者会見において、YOSHIKIが11月20日（現地時間）、サウジアラビア・アルウラにあるユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で特別公演を行うことを発表した。2024年10月に受けた自身3度目の首の手術以来、初めての海外公演とな