18日、『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）所属の5チームが参加することが発表された。 本イベントでは「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに2つのイベントを同時開催。2025年10月17日（金）から19日（日）までの3日間にわたり、『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』と『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』が行われる。 『OSAKA FUNtast!c SPORTS M