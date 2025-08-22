8月21日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』に出演した“ゆうちゃみ”こと古川優奈が、恋人への貢ぎ癖について明かした。【関連】フジモン、ゆうちゃみの“好きなところ”を告白「かわいいなと思う」「出会えてよかった」番組では今回、“サバサバ女子”に関する特集が行われ、ゲストの土屋アンナが恋人の面倒をいつも見てしまうと話すと、ゆうちゃみもこれに、「私も頼られるほうかも」と同意した。さらに、ゆうち