東京都内では22日、これまでに熱中症のため60人が搬送されています。東京消防庁管内で、22日午後9時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で1歳から96歳までの男女60人でした。60代の女性1人が重篤で、10代の男性1人と80代の女性2人の合わせて3人が重症でした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。