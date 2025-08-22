来年のFIFAワールドカップまで1年となるなか、欧州では重要なシーズンが開幕を迎えた。今週末はドイツ1部ブンデスリーガとイタリア1部セリエAが開幕する。ここでは、両リーグでプレーする日本人選手たちの開幕戦キックオフを日本時間でまとめてみる。なお、ドイツ人の父と日本人の母を持つ21歳のミオ・バックハウスこと長田澪を含めると全員で11人になる。23日（土）午前3時30分〜ブンデス：バイエルン（伊藤洋輝）vs RBライプツィ