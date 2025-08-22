元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは8月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つショットを披露しました。【写真】魔裟斗の鍛え抜かれた姿「最高に素敵なファミリー」魔裟斗さんは「先日のメキシコ旅行」とつづり、3枚の写真と2本の動画を載せています。鍛えられた体を披露する親子ショットや夫婦ショットなどです。息子も妻でタレントの矢沢心さんも魔裟斗さんのように体が引き締まっていることがうかがえます。