◇パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（2025年8月22日エスコンＦ）日本ハム・斎藤友貴哉投手（30）が初のお立ち台で爆笑をかっさらった。1点勝ち越した直後の8回に4番手でマウンドに上がると最速160キロで近藤、山川、中村晃を三者凡退。自身の無失点登板を「15試合」に伸ばした。勝ち越し19号ソロを放った万波とお立ち台に上がった斎藤。「じゅ、15試合むしっ無失点は結果。これからどんどん続けていくんで、おね