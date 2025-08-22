西武は２２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―０で勝利し連敗を３で止めた。３回、古賀悠斗捕手（２５）の６号ソロで先制した西武は続く４回二死一、三塁からロッテ先発・ボスの適時暴投で２点目を奪いリードを広げた。古賀は「打ったのは真っすぐです。高めの甘い球を一発で捉えることができました。先取点を取ることができてよかったです」と８月４発目のアーチを語った。７回一死一、三塁からは代打・平沼の適時打で