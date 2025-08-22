マンチェスター・シティは22日、ポルトガル代表DFルベン・ディアスとの契約延長を発表した。今年1月にノルウェー代表FWアーリング・ハーランドと2034年6月までの新契約を締結したマンチェスター・シティが、“守備の要”との契約延長も実現させた。新たな契約期間は2029年6月末までとなっており、当初の契約期間から2年間延長した形となっている。現在28歳のR・ディアスは母国の名門ベンフィカの下部組織出身で、2017−18シ