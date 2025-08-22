巨人・リチャード内野手（２６）が２２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に「７番・一塁」で先発出場。７回に７号３ランを放ち、２試合連続アーチをマークした。７回二死一、二塁から打席に立ったリチャードは３番手・三嶋の投じた２球目、１４６キロの高め直球を強振。打球は弧を描き、Ｇ党の待つ右翼スタンドに７号３ランを放り込んだ。打った瞬間、そのまま?棒立ち?。打球がスタンドに入ったのを確認し、ゆっくりとダイヤモンド