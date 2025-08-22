世界を魅了する高いスキルのパフォーマンスで地位を確立している5人組グローバルグループITZYが、10月8日にJAPAN 2nd Album『Collector』をリリースする。【写真】もはや実写版ナミ！ユナの非現実的スタイル前作JAPAN 3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりとなるCDリリースだ。日本オリジナルの新曲『ROCK & ROLL』を含む全10曲を収録予定で、DVD付きの初回限定盤A、4CUT PHOTO付きの初回限定盤B、通常盤、さらにメンバー