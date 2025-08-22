Q. 生理中は無性に揚げ物が食べたくなります。生理痛が悪化するって本当ですか？Q. 「生理中は、いつも生理痛に悩まされます。また、無性に唐揚げやフライドポテトなどの揚げ物が食べたくなるのですが、最近『油が多い食べ物は生理痛が悪化する』と聞きました。これは本当でしょうか？ 控えれば生理痛が改善されますか？」 A. 明確な報告はないものの可能性はあり。気になる場合、魚やナッツがおすすめ生理中はホルモンバランスの