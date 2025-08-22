◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２２日・マツダスタジアム）広島がドタバタの末に同点に追いついた。１点を追う８回２死二、三塁で小園のライナーが中堅へ。岡林がスライディングキャッチで捕球した。一塁塁審の判定はワンバウンド。ところが、三塁塁審がノーバウンドでのキャッチによるアウトと判定した。場内が混乱し、審判団がすぐに協議。結果、アウトと判定された。ここで、新井監督がリクエスト。リプレー検証の結果、