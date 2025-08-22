◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）柏はホームで浦和と対戦し、４―２で勝利した。暫定首位に浮上した。敵地で戦った一戦は２―０で快勝したが、この試合は先に主導権を握られた。前半５分、ＣＫからＭＦマテウスサビオが蹴り上げ球がＦＷ垣田裕暉の頭をかすめると、ファーサイドに流れる。ゴール前で構えていたＤＦ長沼洋一が頭で合わせると、先制弾がネットの中に吸い込まれた。柏はボー