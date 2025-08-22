今年でデビュー３０周年を迎える演歌歌手の水森かおりが２２日、石川・輪島市でミニライブを開催した。能登半島地震が起きた昨年から現地を何度も訪れ、復興支援に努めてきた。その縁で、夏を彩る「輪島大祭」（２２〜２５日）の前夜祭ゲストとして出演。２００８年のＮＨＫ紅白歌合戦でも披露したご当地ソング「輪島朝市」をはじめ、代表曲「鳥取砂丘」や新曲「大阪恋しずく」など５曲を披露。被災地を元気づけた。ライブ前